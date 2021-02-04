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Владислав Жемчугов, иммунолог из РФ, в ходе недавнего интервью с журналистами ТАСС рассказал об осложнениях, которые могут появиться при заражении COVID-19.

Согласно его словам, коронавирусная инфекция способна воздействовать практически на все системы организма, начиная от нервной и заканчивая сердечно-сосудистой. Она ударяет в наиболее уязвимые точки организма, поэтому тяжесть возникающих осложнений во многом зависит от текущего состояния конкретного пациента.

Медик отметил, что иногда у больных ухудшается слух и возникают ложные звуки. Некоторые жалуются на проблемы с чувствительностью кожи – речь идет о мурашках, покалываниях и жжении. В редких случаях болезнь затрагивает глаза, приводя даже к слепоте.

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