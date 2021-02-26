Простуда или ОРВИ в период между первой и второй инъекцией препарата от коронавируса, совсем не означает, что нужно отказываться от продолжения профилактических мер. Достаточно лишь полностью вылечиться и отправляться на второй укол, сообщил вирусолог Николай Крючков.

Он отметил, что вторую инъекцию не обязательно делать ровно через 21 день после первой. Вполне допускается пройти этот этап вакцинации позже (раньше нельзя) упомянутого срока. Допускается промежуток между прививками до 1 месяца. Поэтому ОРВИ или любое другое заболевание не станет препятствием для иммунизации.

В период болезни нужно лечиться точно так же, как и всегда – в случае необходимости пить таблетки, чтобы сбить температуру, обеспечивать регулярное теплое питье, выполнять другие назначенные врачом процедуры. Как только симптомы заболевания пройдут, можно сделать вторую инъекцию.