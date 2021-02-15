Ограничительные меры в Подмосковье значительно ослаблены, но снимать маски еще очень рано, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе совещания с правительством и главами округов.

Напомним, что 8 февраля в Московской области целый ряд ограничений был снят. Жители региона теперь могут свободно ходить в рестораны, кафе и бары, посещать спортивные состязания, театры и кинотеатры. Также губернатор рассказал, что во многих учреждениях за ненадобностью сворачиваются койки, продолжается массовая вакцинация, поэтому можно говорить если не о прекращении пандемии, то о ее приостановке.

В то же время Воробьев подчеркнул, что масочный режим продолжает действовать во всех округах региона. Он необходим для того, чтобы свести риск заражения окружающих, особенно пожилых людей, к нулю, а также для защиты от Covid самого человека в маске.