Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG намерен перейти к более тесному сотрудничеству с компанией Microsoft, чтобы ускорить процесс создания беспилотного автомобиля. Предполагается, что для этой цели создадут облачную платформу Automated Driving Platform.

Сообщается, что эта платформа даст возможность компании Car.Software Organization, которая входит в структуру Volkswagen, более эффективно использовать имеющиеся в ее распоряжении вычислительные мощности для создания передовой системы автоматического вождения.

Исполнительный вице-президент Microsoft Cloud + AI Скотт Гарри уверен, что возможности Microsoft Azure, которая и станет основной для Automated Driving Platform, существенно облегчит задачу одному из крупнейших автоконцернов мира и позволит ему предлагать своим клиентам более безопасные и надежные в эксплуатации комплексы автоматизированного вождения.