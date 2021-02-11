Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG намерен перейти к более тесному сотрудничеству с компанией Microsoft, чтобы ускорить процесс создания беспилотного автомобиля. Предполагается, что для этой цели создадут облачную платформу Automated Driving Platform.

Сообщается, что эта платформа даст возможность компании Car.Software Organization, которая входит в структуру Volkswagen, более эффективно использовать имеющиеся в ее распоряжении вычислительные мощности для создания передовой системы автоматического вождения.

Исполнительный вице-президент Microsoft Cloud + AI Скотт Гарри уверен, что возможности Microsoft Azure, которая и станет основной для Automated Driving Platform, существенно облегчит задачу одному из крупнейших автоконцернов мира и позволит ему предлагать своим клиентам более безопасные и надежные в эксплуатации комплексы автоматизированного вождения.

Вам может понравиться

МВД обновит перечень запретов на эксплуатацию автомобилей в России с 1 июня

Начиная с 1 июня, в России начнет действовать расширений список условий, при…

АвтоВАЗ начал продажи обновленного внедорожника Lada Niva Travel

Российская компания АвтоВАЗ сообщила о старте продаж новой модели внедорожного авто под…

Автобус «Вектор Next» за 3 месяца превращается в комфортабельный дом на колесах

Павловский автобусный завод разработал «дом на колесах» отечественного производства, который изготавливается персонально…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 февраля – облачно с прояснениями, до -13 °C | город Мытищи: погода, 11 февраля – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 февраля – переменная облачность, до -6 °C | Королев: погода, 11 февраля – пасмурно, до 8 °C | Подольск: погода, 11 февраля – пасмурно, до -15 °C | Армавир: погода, 11 февраля – облачно с прояснениями, до 13 °C |