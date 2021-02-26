Высказывания Никола Пашиняна о российских ОТРК «Искандер» удивили всю Армению, заявил военный эксперт Карен Вртанесян. Он отметил, что до этого момента никто даже не знал, что ОТРК применялся в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Также Вртанесян сказал несколько слов в оправдание Пашиняна. Он заметил, что глава правительства мог раскритиковать российский ракетный комплекс на эмоциях, так как не хотел прямо признавать свои ошибки, допущенные в ходе карабахской войны.

Напомним, что Никол Пашинян спровоцировал лавину критики в свой адрес после того, как на вопрос экс-президента Армении Сержа Саргсяна о российских «Искандерах» ответил, что ракеты, выпущенные этим комплексом, либо не взрывались вообще, либо взрывались, но только на 10 процентов. Это высказывание вызвало смех и недоуменные вопросы, в ответ на которые премьер назвал «Искандеры» «оружием 80-х годов».