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Эксперты рассказали о наиболее частых ошибках автомобилистов, способных привести к выходу из строя двигателя.

Они отметили, что многие водители не проводят обкатку новых авто, специально «раскручивая» мотор до «отсечки» без какой-либо на то необходимости. Все это заметно ускоряет износ поршней и может привести к капитальному ремонту силового агрегата. К таким же последствиям приводит нежелание прогревать мотор после его запуска. Дело в том, что в камерах сгорания температура не успевает достичь нужных показателей, поэтому свечи и цилиндры покрываются нагаром.

По словам специалистов, немалое число автовладельцев забывают чистить радиатор и менять антифриз – все это приводит к перегреву двигателя и его поломке. Такой же исход ждет водителей, бездумно использующих присадки, наливая в бак все подряд.

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