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В ночь на вторник в Ленобласти ожидается сильный снегопад, сопровождаемый западным и юго-западным ветром, скорость которого составит до 15 метров в секунду. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» также предупреждает жителей региона о метели в некоторых районах, которая существенно ухудшит видимость на дорогах.

По словам синоптиков, снег будет идти не только ночью, но и днем. Скорость ветра снизится до 7-11 метров в секунду. Представители УМЧС по региону предупреждают водителей о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Кроме того, автолюбителей призывают не создавать преград для снегоуборочной техники, которая будет работать на трассах области круглосуточно.

Температура воздуха во вторник составит от -9 до -14 ночью и от -5 до -10 днем. В восточных районах возможно похолодание до -22.

В среду ночью температура опуститься до минус 25, а в четверг – до -32 градусов. Днем немного теплее, но значительного повышения температуры ожидать не стоит.

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