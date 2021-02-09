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С нового учебного года в России начнет работу первая лаборатория физики одномерных материалов, рассказал представитель Владимирского государственного университета Алексей Кучерик. Он также сообщил, что в исследованиях будут принимать непосредственное участие китайские ученые из университета Вестлейк.

Одномерные материалы – это упорядоченные среды, которые представляют собой бесконечные цепочки атомов, ограниченные в пространство по двум направлениям. По словам экспертов, они могут использоваться для создания электрических схем, провода в которых имеют толщину не более одного атома.

Благодаря этому появляется возможность существенно уменьшить габариты оборудования, используемого сегодня в фотонике, имплантационной медицине, оптике, диагностике ультрамалых концентраций различных веществ и в ряде других областей человеческой деятельности.

В новой лаборатории ученые будут заниматься синтезом одномерных структур, а также исследованиями их поведения в различных условиях.

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