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Реаниматологи США оценили влияние витамина D на течение коронавирусной инфекции и не обнаружили какой-то его эффективности. Они сообщили, что при тяжелой и средней форме Covid этот препарат оказывается абсолютно бесполезным.

Чтобы подтвердить свои слова, врачи провели эксперимент. Они разделили пациентов на две группы, одна из которых регулярно получала «солнечный витамин» в качестве дополнения к традиционной порции лекарств.

В результате выяснилось, что в обеих группах болезнь протекала одинаково, несмотря на использование витамина D. Самым «тяжелым» пациентам из каждой из них назначалось подключение к аппарату ИВЛ и, кроме того, почти все провели немало времени в реанимационном отделении.

По итогам эксперимента медики отметили, что витамин D никак не помогает вылечиться больному с коронавирусом. Но в то же время, он и не наносит никакого вреда организму. То же самое относится и к цинку, который ранее называли одним из необходимых микроэлементов при коронавирусной инфекции.

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