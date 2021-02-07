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Уже к концу весны – началу лета текущего года масочный режим в России может быть отменен. Такое мнение высказывают сразу несколько экспертов, которые считают, что весной пандемия пойдет на спад.

Так, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок уверен, что уже в апреле россияне смогут снять маски и вздохнуть весенний воздух полной грудью. При этом он отметил, что для этого необходимо формирование коллективного иммунитета, важную роль в котором должна сыграть вакцинация.

Иммунолог Зоя Скорпилева, представляющая Европейский центр вакцинации, также считает, что при появлении коллективного иммунитета избавиться от масок можно будет весной – примерно в середине-конце мая. Она призывает россиян активнее участвовать в иммунизации, чтобы приблизить этот момент.

Более сдержанным в прогнозах оказался профессор НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Альштейн, который предсказывает отказ от масок и прочих ограничений лишь к декабрю. Однако по его расчетам, заболеваемость к весне все же должна существенно снизится.

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