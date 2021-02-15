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Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал заявление главврача московской больницы №71 Александра Мясникова о скорой пандемии свиного или птичьего гриппа, который будет передаваться людям.

Он пояснил, что такой риск действительно существует, однако говорить о том, что смертельные заболевания обрушатся на человечество в ближайшее время, как считает Мясников, нельзя. Все дело в том, что и птичий, и свиной грипп достаточно хорошо изучены учеными, которые держат ситуацию под контролем.

По словам Альтштейна, лаборатории, имеющиеся во всем мире, внимательно отслеживают любые мутации вирусов гриппа животных. Поэтому даже если и появится штамм, способный передаваться человеку напрямую, то он будет сразу же выявлен и уничтожен.

Именно поэтому опасаться новой смертельной пандемии пока не стоит, однако и исключать ее вероятность полностью тоже нельзя.

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