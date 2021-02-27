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Армения превратится в подобие Абхазии либо напротив, станет успешным «райским уголком». О таких двух сценариях развития событий в стране заявил Рубен Варданян, который ранее владел инвестиционной компанией «Тройка Диалог».

Первый вариант развития страны – это превращение в тихое место на земле, большинство жителей которого уедут в другие страны. Оставшиеся полтора или два миллиона человек будут получать хорошую помощь от диаспоры, благодаря чему уровень жизни повысится. Но Армения будет больше похожа на Абхазию, чем на себя саму.

Второй вариант предполагает появление в стране большого количества инвесторов и топ-менеджеров, которые превратят Армению в успешный бизнес-проект. Варданян заявляет, что для этого необходимо еще более активное участие диаспоры или даже возвращения ее представителей на Родину для превращения ее в цветущий сад.

По словам Варданяна, первый вариант все же более реален, так как уже сейчас из Армении готовы навсегда уехать более полумиллиона местных жителей.

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