Даже массовая вакцинация по всей планете вряд ли сможет полностью уничтожить коронавирус, считает автор научной публикации в британском издании The Economist. Он поясняет, что инфекция перейдет в эндемическую форму и будет еще много лет напоминать о себе человечеству.

По словам эксперта, правительствам государств не стоит расслабляться, так как коронавирус никуда не исчезнет даже после того, как большинство граждан сделают прививки. Нужно продолжать внедрять меры, направленные против Covid, однако уже с учетом того, что он превратиться в эндемическое заболевание.

Вакцинация все же принесет свои плоды. Она позволит практически полностью исключить тяжелое течение болезни при заражении коронавирусом. Однако защитить всех жителей планеты от легкой или бессимптомной формы она точно не сможет.

Кроме того, по мнению специалиста, коронавирус может и дальше мутировать, делая неприятные сюрпризы медикам в виде новых штаммов. Поэтому необходимо беспрестанно контролировать ситуацию даже после того, как пандемия закончится.