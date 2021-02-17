читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Даже массовая вакцинация по всей планете вряд ли сможет полностью уничтожить коронавирус, считает автор научной публикации в британском издании The Economist. Он поясняет, что инфекция перейдет в эндемическую форму и будет еще много лет напоминать о себе человечеству.

По словам эксперта, правительствам государств не стоит расслабляться, так как коронавирус никуда не исчезнет даже после того, как большинство граждан сделают прививки. Нужно продолжать внедрять меры, направленные против Covid, однако уже с учетом того, что он превратиться в эндемическое заболевание.

Вакцинация все же принесет свои плоды. Она позволит практически полностью исключить тяжелое течение болезни при заражении коронавирусом. Однако защитить всех жителей планеты от легкой или бессимптомной формы она точно не сможет.

Кроме того, по мнению специалиста, коронавирус может и дальше мутировать, делая неприятные сюрпризы медикам в виде новых штаммов. Поэтому необходимо беспрестанно контролировать ситуацию даже после того, как пандемия закончится.

Вам может понравиться

Создано новое покрытие для костных имплантатов

Команда сингапурских и китайских исследователей смогла разработать новейшее биоактивное покрытие, благодаря которому…

Замглавы МИД Рябков допустил регистрацию российских вакцин в США

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что РФ может подать заявку…

Боли в ногах могут указывать на рак простаты

Рак простаты может развиваться у мужчины несколько десятилетий, даже не напоминая о…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 февраля – пасмурно, до -15 °C | город Мытищи: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 февраля – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 17 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Подольск: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -10 °C | Армавир: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -7 °C |