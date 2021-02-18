Японские специалисты нашли способ, благодаря которому можно избавить организм от стареющих клеток.

Как указывается, такие клетки со временем всё больше накапливаются в организме человека и способствуют возникновению различных воспалительных процессов. Для выживания стареющим клеткам требуется фермент GLS1. При использовании ингибитора этого фермента, как сообщают учёные, можно уничтожить стареющие клетки.

В качестве ингибитора было предложено применять уже разработанный препарат. Он создавался для лечения раковых опухолей, на чей рост также влияет GLS1. Препарат пока ещё только проходит испытания. Если они будут завершены успешно, то, как предполагается, лекарство можно будет использовать для улучшения симптомов старения.