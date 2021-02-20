Водитель автобуса, у которого не было обязательного страхования жизни и здоровья, попытался сбежать от проводивших рейд сотрудников ГИБДД, Роспотребнадзора и налоговой службы. Пришлось организовывать погоню, чтобы его задержать.

Инцидент произошел в Выборгском районе Ленобласти. Участники рейда остановили автобус, двигавшийся по маршруту до станции метро «Беговая» в Петербурге, однако водитель, испугавшись крупных штрафов (500 тысяч – 1 миллион рублей), предпочел сбежать вместе с находившимися в автобусе тремя пассажирами.

В результате гонки патруль ГИБДД все же сумел остановить транспортное средство. Теперь автобус под арестом, а водитель задержан.

Помимо отсутствия страховки, рейд выявил и ряд других нарушений. Это отсутствие кассовых аппаратов, тахографов, а также игнорирование водителями требования по соблюдению масочного режима. По результатам проверки предприятие «Пассажиравтотранс» попало под жесткий контроль руководства области до устранения всех обнаруженных проблем.