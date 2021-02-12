Автомобиль «Kia Soul» синего цвета полностью парализовал движение трамваев на улице Энгельса в Туле. Прямо в разгар рабочего дня водитель припарковал эту машину на трамвайных рельсах и отправился по своим делам.

Очевидцы, которые рассказали об этом случае в социальных сетях, предположили, что у водителя не было никаких плохих намерений. Скорее всего он просто не заметил рельсы, так как они полностью скрылись под снегом.

Непрекращающиеся снегопады заставляют дорожные службы Тулы работать на полную мощность, однако даже 145 единиц техники не успевают очистить дороги, тротуары и трамвайные пути. Сегодня губернатор региона Алексей Дюмин заявил о том, что контроль за уборкой снега будет существенно усилен, чтобы обеспечить своевременное выполнение и надлежащее качество работ.