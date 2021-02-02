Новая американская ракета AGM-158B предназначена для установки на истребители F-15E и создана с применением стелс-технологий, сообщает издание The Drive. Благодаря своей скрытности ее не смогут обнаружить российские комплексы ПВО.

Боеприпас разрабатывается Соединенными Штатами уже несколько лет и даже был испытан в реальной боевой обстановке. Так, в 2018 году с его помощью наносили удар по сирийским войскам с бомбардировщика B-1B, а в 2019 – по одному из лидеров ИГ (ИГИЛ, Исламское государство – запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра Аль-Багдади.

Сейчас американские конструкторы совершенствуют ракету, увеличивая ее мощность и дальность полета. Последняя, по требованию Минобороны США, должна достичь 1000 миль, чтобы получить возможность наносить удары по арктическим и сибирским объектам российских ВС. Благодаря такой дальности истребители F-15 и другие боевые самолеты смогут проводить атаки, не заходя в зону действия российских средств ПВО.