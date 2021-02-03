Ученые американского Массачусетского университета еще на шаг приблизились к созданию уникальных роботов, которые умеют «заряжаться» энергией из окружающей среды. Предполагается, что эта робототехника разрабатывается прежде всего для военных целей.

Специалисты рассказали о новом высокотехнологичном материале, который не только будет черпать энергию из окружающего мира, но еще и сохранять ее, используя только по мере необходимости.

В качестве основы для этого материала и механизма, посредством которого и будет получаться энергия, ученые взяли растение «венерина мухоловка», которое привлекает и поедает насекомых. В нем отдельные части срабатывают наподобие пружины, которая моментально приводит в действие ловушку для мух.

Именно такой механизм использован и в конструкции нового робота. Эксперты провели ряд испытаний, в ходе которых машина сумела подняться по лестнице без каких-либо традиционных источников энергии.