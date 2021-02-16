Группе американских инженеров удалось создать уникальный пластырь, способный управлять кровяным давлением и осуществлять мониторинг общего состояния организма.

Согласно словам специалистов, разработанный ими пластырь можно использовать для контроля значений кровяного давления. Он также позволяет следить за частотой сокращения сердечной мышцы, уровнем глюкозы в крови и содержанием кофеина в организме. Эта технология окажется невероятно полезной для людей, страдающих от сахарного диабета.

С помощью пластыря больные будут всегда знать, какие изменения происходят в их организме. Это изделие не занимает много места, поэтому его можно носить в кармане или просто не отсоединять от своего тела.