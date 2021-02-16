читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группе американских инженеров удалось создать уникальный пластырь, способный управлять кровяным давлением и осуществлять мониторинг общего состояния организма.

Согласно словам специалистов, разработанный ими пластырь можно использовать для контроля значений кровяного давления. Он также позволяет следить за частотой сокращения сердечной мышцы, уровнем глюкозы в крови и содержанием кофеина в организме. Эта технология окажется невероятно полезной для людей, страдающих от сахарного диабета.

С помощью пластыря больные будут всегда знать, какие изменения происходят в их организме. Это изделие не занимает много места, поэтому его можно носить в кармане или просто не отсоединять от своего тела.

Вам может понравиться

Ученые рассказали о возможном “устаревании” вакцин от коронавируса

Разрабатываемые сегодня вакцины от коронавируса совсем скоро утратят свою эффективность, считает американский…

ВМС США заявляет о новой вспышке коронавируса на авианосце Theodore Roosevelt

Американское издание The Washington Post со ссылкой на источники в ВМС США…

Боли в ногах могут указывать на рак простаты

Рак простаты может развиваться у мужчины несколько десятилетий, даже не напоминая о…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 февраля – небольшой снег, до -6 °C | город Мытищи: погода, 16 февраля – переменная облачность, до -16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 февраля – пасмурно, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 февраля – снег, до 1 °C | Королев: погода, 16 февраля – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 16 февраля – небольшая облачность, до -16 °C | Армавир: погода, 16 февраля – небольшой снег, до -5 °C |