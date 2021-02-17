В Лос-Аламосской лаборатории, находящейся в американском штате Нью-Мексико, обнаружили гибридный штамм коронавируса, который образовался из-за слияний двух разных видов патогена. Об этом рассказала доктор Бетт Корбер, которая работает в этом учреждении.

Она пояснила, что гибридный штамм мог образоваться в том случае, если сразу две мутации коронавируса попали в организм и попытались занять одну и ту же клетку. По словам Корбер, он появился из-за слияния британского и недавно обнаруженного американского штаммов.

Сейчас известно только об одном случае заражения гибридным коронавирусом, однако Корбер предполагает, что их может быть гораздо больше.

Ранее ученые допускали возможность слияния разных типов патогена, однако признавали, что это будут редчайшие случаи. Все дело в том, что для появления гибрида один человек должен быть заражен двумя разными штаммами, причем от разных носителей. Не исключено, что именно это и произошло в Нью-Мексико.