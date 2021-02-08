Неподалеку от сирийского города Айн-Исса неизвестные вооруженные формирования сбили российский беспилотный аппарат «Орлан-10». Этот универсальный БПЛА выполняет множество функций в Сирии – он выявляет позиции боевиков, исследует местность, применяется для поисковых операций.

Телеграм-канал WarJournal сообщает, что по одной из версий, беспилотник обстреляли курдские военные. Вполне вероятно, что они перепутали его с турецким ударным дроном «Байрактар».

Сирийский центр мониторинга прав человека подтверждает эту гипотезу. Он уже заявил, что курдские военные, обороняющие город Айн-Исса от протурецких боевиков, отразили атаку беспилотника «Байрактар». Однако на деле это был российский разведывательный дрон.

МИД РФ неоднократно заявлял, что сведения, распространяемые SOHR не всегда соответствуют действительности, поэтому в том, что он перепутал беспилотники турецкого производства с российскими нет ничего удивительного.