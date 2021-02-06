Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил о 63 случаях проявления побочной реакции, которые, скорее всего, вызваны вакциной от коронавируса.

Среди этих 63 заявлений о нежелательных последствиях вакцинации 37 случаев, или 59%, относятся к «несерьёзным» – головная боль, повышение температуры или озноб, болевые ощущения в месте укола. Остальные 26 случаев относятся к серьёзным последствиям – появившиеся трудности с дыханием, боли в суставах, проявившаяся аллергия.

Кроме того, среди этих 26 случаев – шесть летальных. Как указывается, все смертельные случаи зарегистрированы у людей в возрасте от 85 до 92 лет, кроме того, у них имелись патологии до вакцинации – болезни, связанные с сердцем, сосудами, дыхательными путями. При этом отмечается, что на данный момент ничего не указывает на то, что к смерти этих людей привела именно вакцина.