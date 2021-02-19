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Несколько медиков в Ростовской области заразились коронавирусом после иммунизации, сообщила внештатный инфекционист регионального Минздрава Светлана Водяницкая. Она уточнила, что все они сделали лишь первую инъекцию препаратом «Спутник V» и работали в «красной зоне», где и были инфицированы.

Теперь врачи, которые заболели, не смогут пройти второй этап вакцинации. Водяницкая сообщила, что Covid протекает у них без каких-либо особенностей и назвала состояние заразившихся медиков «средне-тяжелым».

По словам Водяницкой, нет ничего удивительного в том, что врачи заразились. Антитела против коронавируса начинают появляться в организме лишь на сороковой день после первого укола, поэтому они еще не были защищены.

Эксперт отметила, что сейчас неизвестно, сколько антитела остаются в организме человека после иммунизации. Она порекомендовала после прохождения обоих этапов процедуры ежемесячно делать тесты, чтобы выяснить это экспериментальным путем.

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