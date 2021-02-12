Российская компания Caviar представила свои версии смартфонов iPhone 12 Pro.

Как отмечается, шесть моделей коллекции Warrior были выпущены ещё в октябре 2020 года, сейчас к ним добавили ещё шесть моделей. Общая стоимость коллекции составляет 10 миллионов рублей. Самая дорогая модель стоит 2,17 миллиона рублей.

В изготовлении моделей были использованы редкие материалы и драгоценные камни. Так, в модели Maya использован титан, золото и чистые рубины. Модель Rajan имеет отделку из золота и множества драгоценных камней – сапфиров, аметистов, топазов, рубинов и желтых бриллиантов.

Модель Apocalypto представлена с титановым корпусом с золотыми элементами. Также в отделке использовался оригинальный наконечник стрелы из чёрного обсидиана древних тольтеков. Подлинность артефакта подтверждена сертификатом.