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В России с 5 февраля начались продажи флагманских смартфонов от Samsung. Речь идёт о моделях серии Galaxy S21 – непосредственно S21, S21+ и S21 Ultra.

Отмечается, что оформить предзаказ на новинку можно было с 14 января. Согласно заявлению представителей Samsung, число предзаказов на серию S21 составило на 30% больше, чем число предзаказов в прошлом году на S20. Самой заказываемой моделью стала S21 Ultra – 60% покупателей предпочли именно её. Чаще всего покупатели выбирали цвет «чёрный фантом».

Стоимость Galaxy S21 начинается от 74 990 рублей, Galaxy S21+ – от 89 990 рублей. Наиболее дорогой моделью стала Galaxy S21 Ultra – её стоимость начинается от 109 990 рублей, а версия с 512 Гбайт памяти обойдётся в 127 990 рублей.

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