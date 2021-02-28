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Археологи во время раскопок, проводимых в Помпеях под Неаполем, обнаружили уникальную находку.

Речь идёт о церемониальной четырёхколесной карете I века. Как сообщается, скорее всего, эта карета использовалась в торжественных церемониях. Предположение об этом было сделано исходя из её внешнего вида. Так, колесница имеет множество украшений из бронзы и дерева, а также различные другие детали. Нашли карету во дворе виллы Чивита Джулиана.

Как заявили археологи, несмотря на то, что карета находилась под землёй почти 20 веков, она весьма неплохо сохранилась и найдена почти нетронутой. В этом же месте ранее были найдены останки трёх лошадей, в том числе одна в упряжке.

По словам археологов, колесница является уникальной находкой, не имеющей в Италии аналогов.

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