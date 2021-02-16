Темпы вакцинации от Covid-19 в Подмосковье стремительно наращиваются, так как жители региона все чаще высказывают желание защитить себя и свои семьи от коронавирусной инфекции, сообщила глава Минздрава МО Светлана Стригункова.

Она также отметила, что прививки от коронавируса уже сделали более 200 000 жителей области и это число ежедневно растет.

По словам министра, пройти иммунизацию сегодня можно в любом медицинском учреждении Подмосковья. Кроме того, в каждом городском округе развернуты передвижные комплексы, а также пункты вакцинации в торгово-развлекательных центрах.

Пресс-служба Минздрава Московской области сообщает, что прививку необходимо делать по предварительной записи. Она проводится на портале Госуслуг, в многофункциональных центрах, а также в поликлиниках. Помимо этого, можно просто позвонить по номеру 122.