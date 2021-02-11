В Подмосковье помощницу прокурора лишили премии из-за неподобающего вида во время исполнения рабочих обязанностей.

О произошедшем рассказал Telegram-канал Mash. Как сообщается, старший помощник прокурора Юлия Волкова посетила предприятие «Анино», где ей требовалось провести проверку. Но в процессе у неё произошёл конфликт с адвокатом, который высказал несколько замечаний.

Во время конфликта тот снял женщину на видео, которое впоследствии отправил в прокуратуру вместе с жалобой. В итоге помощница прокурора была лишена премии. Как указывается, по закону, прокуроры во время исполнения своих обязанностей должны носить униформу, и любая другая одежда является грубым нарушением. Волкова же приехала на предприятие в красном леопардовом платье, и именно поэтому женщину оштрафовали.