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В Подмосковье помощницу прокурора лишили премии из-за неподобающего вида во время исполнения рабочих обязанностей.

О произошедшем рассказал Telegram-канал Mash. Как сообщается, старший помощник прокурора Юлия Волкова посетила предприятие «Анино», где ей требовалось провести проверку. Но в процессе у неё произошёл конфликт с адвокатом, который высказал несколько замечаний.

Во время конфликта тот снял женщину на видео, которое впоследствии отправил в прокуратуру вместе с жалобой. В итоге помощница прокурора была лишена премии. Как указывается, по закону, прокуроры во время исполнения своих обязанностей должны носить униформу, и любая другая одежда является грубым нарушением. Волкова же приехала на предприятие в красном леопардовом платье, и именно поэтому женщину оштрафовали.

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