Три первых весенних дня в Ленинградской области отметятся гололедами и сильным туманом, поэтому местным жителям необходимо проявлять крайнюю осторожность сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на прогноз погоды от ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Спасатели сообщают, что первого марта стоит ждать густого тумана в ночное время, а также утром. Из-за гололедицы на дорогах водителям потребуется быть предельно внимательными, чтобы избежать ДТП.

Второго и третьего числа гололедица сохранится. Кроме того, во вторник поднимется сильный ветер, который затронет практически всю территорию Ленобласти. Его скорость в отдельных районах может достигать 15 метров в секунду.

Сильный туман ожидается уже вечером в воскресенье. По словам представителей пресс-службы МЧС видимость на дорогах составит не более 500-1000 метров.