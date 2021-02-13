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В перинатальном центре, который находится в Челябинске на ул. Воровского, умер новорожденный. Обнаружили ребенка уже без каких-либо признаков жизни в субботу утром. Находился он в палате вместе со своей матерью.

Пресс-служба регионального Следственного комитета рассказала от том, что в настоящий момент проводится проверка обстоятельств гибели младенца. По предварительной версии, медики, которые принимали роды, не виноваты в смерти малыша. Также следователи высказали предположение, что младенец скончался в результате асфиксии. Но чем она была вызвана, все же непонятно.

Вполне вероятно, что причина, по которой скончался ребенок, будет установлена паталогоанатомами, которые проводят вскрытие. После завершения всех экспертиз областной Минздрав представит подробности.

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