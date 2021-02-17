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Студия Hello Games, которая разработала игру в жанре «песочница» No Man’s Sky, рассказала о новом дополнении.

Как сообщается, это дополнение позволит игрокам использовать инопланетных животных как своих питомцев. Ранее была возможность лишь кормить животных и ездить на них верхом в некоторых ситуациях. В обновлении же можно будет заводить с животными полноценную дружбу, брать их с собой и даже разводить.

Так, питомцы могут откладывать яйца, а игроки, используя секвенсор, могут повлиять на ДНК животных и вывести новые виды. Игроки также могут обмениваться животными друг с другом. Для питомцев имеется возможность кастомизации при помощи специальных предметов, а также различных аксессуаров.

Животных можно использовать как помощников в путешествиях. Их можно научить разыскивать ресурсы и поселения, опасные зоны, а также охотиться, и выполнять другие задачи.

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