В Москве нашли фрагменты двух старинных колоколов. Информация о находках была опубликована на официальном сайте мэра столицы.

Фрагменты принадлежат к периодам примерно конца XVIII – начала XIX века. Они были найдены поблизости от церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Как уточняется, нашли фрагменты не во время археологических раскопок, а при прокладке коммуникаций. Указывается, что колокола были отлиты из бронзового сплава.

Также на фрагментах имеются части надписей. На одном фрагменте надпись выполнена шрифтом, который был введён Петром I для издания светских изданий, на втором фрагменте надпись, предположительно, сделана на церковнославянском языке. Благодаря этому экспертам будет проще узнать их историю. Предполагается, что фрагменты могли оказаться в земле во время сноса церкви в 1928 году.