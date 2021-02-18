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В Москве нашли фрагменты двух старинных колоколов. Информация о находках была опубликована на официальном сайте мэра столицы.

Фрагменты принадлежат к периодам примерно конца XVIII – начала XIX века. Они были найдены поблизости от церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Как уточняется, нашли фрагменты не во время археологических раскопок, а при прокладке коммуникаций. Указывается, что колокола были отлиты из бронзового сплава.

Также на фрагментах имеются части надписей. На одном фрагменте надпись выполнена шрифтом, который был введён Петром I для издания светских изданий, на втором фрагменте надпись, предположительно, сделана на церковнославянском языке. Благодаря этому экспертам будет проще узнать их историю. Предполагается, что фрагменты могли оказаться в земле во время сноса церкви в 1928 году.

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