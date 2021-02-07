Девушка, которая нечаянно оставила в такси сумку со смартфоном, потеряла около двух миллионов рублей, которые с ее карты снял неизвестный, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД.

Девушка рассказала, что воспользовалась приложением вызова такси и села в машину на Новослободской улице. В ходе поездки она почувствовала себя нехорошо, попросила таксиста остановить автомобиль и вышла на свежий воздух. Сумка с телефоном и документами осталась на заднем сиденье.

Вернувшись домой, москвичка обнаружила отсутствие сумки. Она позвонила в банк, чтобы заблокировать привязанную к телефону карту, однако там ей сообщили о списании 2 миллионов рублей. В субботу пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, рассказав, что получила ипотечный кредит.

В настоящий момент заведено уголовное дело за кражу, правоохранительные органы ведут розыск преступника.