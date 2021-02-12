Специалисты Уорикского университета нашли рядом с белыми карликами остатки планет земного типа.

Белые карлики являются ядрами погасших звёзд, которые лишились собственных источников энергии. Они не взрываются в виде сверхновой, а формируют туманность. В ходе изучения информации о тысяче таких звёзд, которые расположены на относительно небольшом от Земли расстоянии, учёные обнаружили необычный сигнал.

Во время дальнейшего изучения белого карлика, испускавшего этот сигнал, было обнаружено, что в его окрестностях имеется литий. Позже были найдены ещё три белых карлика с аналогичным сигналом, а в одном из них также было выявлено наличие калия.

Как указывается, соотношение элементов близко к составу коры таких планет, как Земля или Марс. Однако за последние два миллиона лет эти фрагменты были испарены, и впоследствии они перемешались в газообразных внешних слоях белого карлика.