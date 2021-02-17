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Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова ответила на письмо депутатов Мосгордумы от КПРФ, в котором они подняли вопрос разблокировки соцкарт.

Как сообщается, депутаты направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросили отменить блокирование соцкарт для граждан в возрасте от 65-ти лет. Свою просьбу они обосновали тем, что в городе растёт уровень вакцинации, кроме того, лицам указанного возраста иногда нужно отправляться в медицинские учреждения, которые могут быть расположены в других районах города.

Однако, как заявила Пенькова, все существующие меры предосторожности в столице останутся без изменений. В их числе и блокировка соцкарт, самоизоляция для граждан старше 65-ти лет, а также имеющих хронические заболевания, удалённая работа для этих же категорий россиян. Их соцкарты будут разблокированы после вакцинации от коронавируса.

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