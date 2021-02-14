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Работники правоохранительных органов провели задержание четырех человек в Ленобласти, подозреваемых в мошенничестве по отношению к пенсионерке.

Ранее к полицейским обратилась пожилая жительница Луги, сообщившая, что недавно к ней пришли три человека, которые представились сотрудниками водоснабжающей компании. Они уговорили ее купить «уникальный» фильтр для воды, стоявший практически 22 тысячи рублей. Когда злоумышленники ушли, пенсионерка осознала, что ее обманули.

Полицейским удалось быстро установить личности подозреваемых. Оказалось, что они трудятся в коммерческой организации, которая никак не связана с водоснабжением. В настоящее время проводится допрос обвиняемых и проверяется их причастность к аналогичным мошенническим схемам.

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