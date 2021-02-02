Александр Дрозденко, руководитель Ленобласти, разрешил инвесторам брать в аренду объекты культурного наследия по льготной цене, составляющей 1 рубль за 1 квадратный метр в год.

В правительстве региона отмечают, что речь идет об исторических объектах, находящихся в плохом техническом состоянии. На данный момент неизвестно, какие именно памятники будут включены в соответствующую программу, однако их точно будет несколько десятков. Инвесторов планируется выбирать с помощью конкурса.

Получив в свое распоряжение исторический объект, в течение следующих двух лет арендатор должен будет подготовить проект реконструкции. Что касается самих ремонтных работ, то их нужно провести на протяжении семи лет после передачи памятника. Если компания не выполнит данные условия, то договор будет расторгнут.