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В три ближайших ночи морозы в Ленинградской области будут только усиливаться, сообщает ФГБУ “Северо-Западное УГМС” в своем традиционном ежедневном прогнозе. Так, уже с наступлением сумерек во вторник ожидается снижение температуры до минус 27 градусов.

Еще холоднее будет в ночь на ближайший четверг. Температура понизится до 22-29, а в отдельных районах – и до 33 градусов ниже нуля. На дорогах области гололедица, поэтому пресс-служба МЧС настоятельно рекомендует водителям соблюдать безопасный скоростной режим и полностью исключить опасные маневры. Идеальный вариант – по возможности вообще отказаться от поездок на личном авто.

Гололедица будет наблюдаться на трассах региона в ночь на 19 февраля. Температура воздуха составит -26 градусов почти на всей территории Ленобласти.

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