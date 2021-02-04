В северной части Крымского полуострова ученые обнаружили уникальное дерево, до сих пор не изученное наукой. Они сообщают, что это растение является одним из сортов Айланта высочайшего, который появился в результате мутации.

Профессор Константин Ефетов, представляющий Крымский федеральный университет, рассказал, что дерево отличается от своих ближайших сородичей необычной окраской листьев. Все дело в том, что из-за генетической мутации в отдельных частях пластины листа перестал синтезироваться хлорофилл.

Ефетов заявил, что ему и профессору Андрею Ене выпала честь описывать ранее не изученное растение. Чтобы наблюдать за развитием дерева, а также попытаться размножить его, ученые пересадили мутировавший Айлант на территорию Медицинской академии.

Ефетов рассказал, что Айланты завезли в Крым из Китая. Дерево прижилось, так как ему вполне подходит климат на полуострове. По словам профессора, сортов этого растения очень мало, поэтому открытие совершенно новой разновидности – это большое достижение.