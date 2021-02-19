За период с декабря по февраль в Демократической республике Конго более 500 человек заразились чумой. 31 пациент уже скончался от этого страшного заболевания. Патрик Карамура, возглавляющий Минздрав попавшей под удар провинции Итури заявляет, что в регионе выявлены случаи как септической и легочной, так и давно не появлявшейся бубонной чумы.

Впервые в провинции Итури обнаружили чуму в ноябре прошлого года. Сообщается, что в настоящий момент среди зараженных есть 3-месячный ребенок, а также мужчина 1952 года рождения.

В 2020 году бубонная чума появилась также на территории Китая и Монголии, однако сильную вспышку удалось предотвратить карантинными мерами и своевременной изоляцией заболевших людей.

В Демократической республике Конго чума является эндемичным заболеванием, которое время от времени внезапно вспыхивает, но после предпринятых врачами мер надолго пропадает.