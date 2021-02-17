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Как стало известно Discover24.ru, в Екатеринбурге полуголый мужчина отрезал себе ухо в присутствии прохожих.

Как указывается, инцидент произошёл на днях поблизости от гипермаркета «Лента» на улице Машиностроителей. Свидетели происходящего сообщили об инциденте в полицию, а также вызвали «скорую помощь».

Согласно заявлению начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, мужчина пребывал в неадекватном состоянии. Кроме того, подчёркивается, что произошедший инцидент не имеет отношения к криминалу. Так, отмечается, что речь идёт о проблемах со здоровьем у мужчины – согласно имеющейся информации, он состоит на учёте.

Врачи отправили пострадавшего в медучреждение и оказали ему требуемую медицинскую помощь.

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