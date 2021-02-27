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Египтологи Копенгагенского университета в Дании расшифровали древнеегипетский медицинский папирус, на котором расписан процесс мумификации. Ученые сообщают, что если процедура бальзамирования тела была известна специалистам давно, то о процессе сохранения лица умершего до этого момента никто ничего не знал.

Египтологи заявляют, что важность изученного папируса сложно переоценить – в нем приводится подробное описание процедуры бальзамирования, которое в Древнем Египте было доступно только верховным священнослужителям. До сих пор ученым попадались лишь краткие фрагменты подобных документов с небольшими описаниями и изображениями процесса.

Данный документ обнаружила египтолог из Дании Софи Шёдт, которая вплотную занялась изучением ранее не проанализированных фрагментов папируса и наткнулась фактически на пошаговую инструкцию по бальзамированию и сохранению лица умершего человека.

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