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Неподалеку от Марьинки на Донбассе произошел взрыв, в результате которого погибли двое военнослужащих ВСУ, рассказали представители пресс-службы ООС. По их словам, взорвалось неизвестное устройство, тип которого сейчас устанавливается специальной следственной группой.

Сообщается также, что в проверке обстоятельств инцидента принимают участие представители командования войсковой части, в которой служили погибшие бойцы. С ними был еще один солдат, который сразу после взрыва был отправлен в госпиталь. О его состоянии в настоящий момент ничего не известно.

Военнослужащие нарвались на неизвестное взрывное устройство, выдвигаясь на боевые позиции. Ранее также сообщалось о ранении двух украинских бойцов в результате обстрелов позиций ВСУ ополченцами. По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, режим прекращения огня регулярно нарушается, из-за чего мирный процесс теряет свою эффективность.

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