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В румынском порту Констанца прошло торжественное открытие учений НАТО Poseidon 21. Маневры, в которых принимают участие не только Румыния, но еще и США, Франция, Болгария, Турция, Греция и Испания, завершатся 6 марта.

Известно, что на учениях будет задействовано более семисот военнослужащих из этих государств. Кроме того, планируется использование девяти истребителей и бомбардировщиков, а также 13 боевых кораблей.

Ключевые цели учений – отработать борьбу с подводными лодками и кораблями потенциального противника, дозаправку на воде, буксировку судов, которые были по тем или иным причинам повреждены.

Кроме того, военные будут проходить практические занятия по обезвреживанию морских мин и других взрывных устройств.

Учения пройдут не только в Черном море, но еще в воздухе и на суше, заявляет пресс-служба румынского Генштаба ВМС.

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