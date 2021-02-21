В скором времени человечество полностью переселится в виртуальное пространство, а отдельных людей будут программировать, как компьютерную технику, считают британские ученые. Кроме того, они прогнозируют наступление цифрового апокалипсиса, так как объем информации вскоре превысит все разумные пределы.

Все дело в том, что хранение данных требует энергетических затрат. Чем больше информации, тем больше энергии необходимо для ее хранения. В качестве примера ученые предположили, что если количество данных, которые генерирует человечество, будет ежегодно прирастать на 50 процентов, что вполне реально, то уже через полторы сотни лет число битов для их хранения станет равным количеству всех атомов, имеющихся на планете.

По словам ученых, для хранения такого объема информации потребуется использовать 50 процентов массы Земли. Это и будет означать наступление цифрового апокалипсиса. Эксперты заявляют, что подобный сценарий можно предотвратить только с помощью каких-то новых технологий, которые позволят минимизировать затраты на хранение информации.