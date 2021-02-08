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В Баку вскоре появится парк, в котором будет выставляться трофейная боевая техника, отбитая у Армении в ходе 45-дневной войны за Нагорный Карабах, сообщает информационное агентство «Trend». Журналисты заявляют, что отдельные трофеи уже можно было увидеть на параде, организованном Азербайджане в честь победы.

В настоящий момент в Хатинском районе азербайджанской столицы, выбранном для строительства парка, уже располагается несколько единиц армянской техники. В основном это танки и артиллерийские орудия.

Вторая Карабахская война продлилась полтора месяца – с 27 сентября по 9 ноября прошлого года. По ее результатам Азербайджан одержал победу и получил в свое распоряжение все территории НКР, находящиеся с его стороны линии соприкосновения. Также Баку контролирует три района в Карабахе, которые Армения отвоевала у него в первой войне. В регион введены российские миротворческие силы.

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