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Российская Арктика станет одним из основных на планете поставщиков вирусов-бактериофагов, которые в будущем могут полностью заменить собой антибиотики, рассказал заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Артемий Гончаров. Он отметил, что они помогут более эффективно бороться со многими заболеваниями, возникающими именно из-за воздействия бактерий.

Гончаров пояснил, что ученые выделяют бактериофаги из образцов, которые много веков находятся в вечной мерзлоте. Кроме того, они встречаются рядом с пресноводными арктическими озерами и в тех местах, где в больших количествах обитают пингвины и другие птицы, населяющие северный регион.

ИЭМ намерен присоединиться к многочисленным исследованиям по использованию бактериофагов в лечении инфекций. По словам Гончарова, вирусы помогут справляться даже с теми бактериями, которые обладают высокой устойчивостью к антибиотикам, что позволит сделать большой шаг вперед.

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