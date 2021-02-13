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Палеонтологам из Аргентины удалось найти новую разновидность ринхозавров, обитавших на нашей планете около 230 000 000 лет назад.

Отмечается, что исследователи смогли найти хорошо сохранившиеся окаменелые останки травоядного ящера, получившего название Elorhynchus carrolli. Они отметили, что при изучении челюсти древней рептилии обнаружили множество зубов, расставленных в несколько рядов. На его морде при этом имелся костный отросток, который походил на клюв.

Специалисты добавляют, что туловище динозавра в плане строения было схоже с современными пресмыкающимися. Палеонтологи сообщили, что обнаруженные окаменелости принадлежат различным особям, собранным на протяжении последних десяти лет. После их тщательного анализа они поняли, что нашли новый вид.

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  • Анна
  • 11.02.2021
  • читать 1 минуту
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