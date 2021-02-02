В 2021 году в России может полностью исчезнуть национальная автомобильная промышленность.

Как сообщается, на это указывают две довольно громких новости в сфере автомобилестроения. Так, компании «АвтоВАЗ» и УАЗ больше не будут заниматься выпуском собственных моделей автомобилей. «АвтоВАЗ» сливается с концертом Dacia, и к 2025 году они собираются перейти на модульную линейку CMF-B.

Кроме того, УАЗ заявил о полной приостановке проекта по разработке модели «Русский Прадо». Причиной называется недостаток финансирования. Также ранее компания отказалась от производства кроссовера проекта 3170.

По мнению специалистов, такие изменения на отечественном авторынке говорят о том, что уже в следующем году может быть остановлен выпуск моделей Niva, Granta и Vesta.