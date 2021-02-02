читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В 2021 году в России может полностью исчезнуть национальная автомобильная промышленность.

Как сообщается, на это указывают две довольно громких новости в сфере автомобилестроения. Так, компании «АвтоВАЗ» и УАЗ больше не будут заниматься выпуском собственных моделей автомобилей. «АвтоВАЗ» сливается с концертом Dacia, и к 2025 году они собираются перейти на модульную линейку CMF-B.

Кроме того, УАЗ заявил о полной приостановке проекта по разработке модели «Русский Прадо». Причиной называется недостаток финансирования. Также ранее компания отказалась от производства кроссовера проекта 3170.

По мнению специалистов, такие изменения на отечественном авторынке говорят о том, что уже в следующем году может быть остановлен выпуск моделей Niva, Granta и Vesta.

Вам может понравиться

Экс-дизайнеру АвтоВАЗа не понравился внешний вид Lada Niva Travel

Валерий Семушкин, ранее работавший дизайнером компании АвтоВАЗ назвал неудачным обновление внешнего вида…

Российские водители смогут следить за своими автомобилями Toyota и Lexus со смартфона

Представители японского автопроизводителя Toyota сообщили о начале работы в РФ новых сервисов,…

В Подмосковье начали борьбу с «глупыми» пробками

Власти Московской области принялись за устранение проблемы, связанной с «глупыми» пробками. Об…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | город Мытищи: погода, 2 февраля – ясно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 февраля – переменная облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 февраля – переменная облачность, до -15 °C | Королев: погода, 2 февраля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 2 февраля – небольшая облачность, до -8 °C | Армавир: погода, 2 февраля – облачно с прояснениями, до 13 °C |