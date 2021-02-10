читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На сервисе объявлений «Avito» была обнаружена уязвимость, благодаря которой мошенники сумели похитить деньги пользователей.

Как сообщается, о проблеме рассказал один из пользователей, пострадавший от действий мошенников. Так, несколько недель назад он продал при помощи сервиса товар на сумму 119 тысяч рублей. Передача товара была осуществлена при помощи Boxberry. Продавец должен был получить оплату после передачи товара покупателю.

Но, когда деньги должны были поступить на счёт продавца, мошенники взломали его аккаунт, а когда он восстановил доступ, выяснилось, что все его данные были изменены, а деньги пропали.

По мнению пострадавшего лица, злоумышленники взломали его аккаунт при помощи телефона, который был указан в Boxberry. Мошенник, получив этот номер, мог позвонить в «Avito» от имени продавца и получить доступ к его аккаунту.

В компании возможность такого обмана подтвердили, однако указали, что разобрались с этой проблемой, и операторы теперь будут запрашивать дополнительные сведения для идентификации клиента.

Вам может понравиться

National Interest назвал от чего может зависеть выживание Европы в обороне

Цель президента Трампа заключалась в том, чтобы Европа взяла на себя больше…

Эксперты назвали причину перекраски ракетных кораблей «Каракуртов» в черный цвет

Специалисты ЦМКБ «Алмаз» рассказали, для чего корма у малых ракетных судов проекта…

«Врагу не сдается наш гордый Варяг»: 117 лет со дня подвига крейсера в Чемульпо

В день 117-летней годовщины подвига крейсера «Варяг» автор Telegram-канала Astra Militarium рассказал…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -14 °C | город Мытищи: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 10 февраля – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -13 °C | Армавир: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до 11 °C |