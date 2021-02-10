На сервисе объявлений «Avito» была обнаружена уязвимость, благодаря которой мошенники сумели похитить деньги пользователей.

Как сообщается, о проблеме рассказал один из пользователей, пострадавший от действий мошенников. Так, несколько недель назад он продал при помощи сервиса товар на сумму 119 тысяч рублей. Передача товара была осуществлена при помощи Boxberry. Продавец должен был получить оплату после передачи товара покупателю.

Но, когда деньги должны были поступить на счёт продавца, мошенники взломали его аккаунт, а когда он восстановил доступ, выяснилось, что все его данные были изменены, а деньги пропали.

По мнению пострадавшего лица, злоумышленники взломали его аккаунт при помощи телефона, который был указан в Boxberry. Мошенник, получив этот номер, мог позвонить в «Avito» от имени продавца и получить доступ к его аккаунту.

В компании возможность такого обмана подтвердили, однако указали, что разобрались с этой проблемой, и операторы теперь будут запрашивать дополнительные сведения для идентификации клиента.